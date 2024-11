Defensie bedankt werkgevers van reservisten

Nationaal Militair Museum Soest

Ongeveer 100 reservistenwerkgevers en reservisten uit diverse branches kwamen tezamen in het Nationaal Militair Museum te Soest voor een speciaal diner. Onder hen ook prins Pieter-Christiaan van Vollenhoven. Hij vertelde er over zijn eigen ervaringen als reservist bij de Koninklijke Marechaussee.

Werkgever krijgt iets terug

Reservisten zetten zich in Nederland op vrijwillige basis in voor de krijgsmacht. Hun commitment is echter niet vrijblijvend. Reservisten worden regelmatig opgeroepen voor opleiding, training en inzet. Vaak doen ze dit naast een civiele baan, met vrijwaring van hun civiele werkgever. Die krijgt er overigens wel iets voor terug. Reservisten hebben een can do mentaliteit, een goede lichamelijke conditie en ontwikkelen bij Defensie meerdere competenties en vaardigheden. Die kennis nemen ze weer mee naar de civiele organisatie.

Kennis en ervaring

De inzet voor Defensie was reden voor staatssecretaris Gijs Tuinman om de werkgevers van reservisten uit te nodigen voor een diner. “De reservisten zijn voor ons van grote meerwaarde. Het gaat niet alleen om extra ‘handjes’, maar juist ook om die specialistische kennis en ervaring.”

Artikel 5-scenario

Hij onderstreepte het belang van deze extra krachten. Bovendien ging hij met de werkgevers in gesprek over de gevolgen van een Artikel 5-scenario, als Nederland of een van de bondgenoten wordt aangevallen. “Die vraag wil ik vanavond ook aan de werkgevers meegeven. In welke mate zijn jullie reservisten beschikbaar als zo’n scenario in werking treedt? Bij oplopende spanningen en een mogelijk grootschalig conflict houdt de krijgsmacht het alleen vol als de samenleving robuust is en bijdraagt.”

Uitbreiden

Defensie wil de komende jaren het aantal reservisten van nu ruim 8.000 uitbreiden naar 20.000. Daarom is het nodig dat de samenwerking met de arbeidsmarkt wordt uitgebreid. Met verschillende organisaties, zoals Capgemini, Jan de Rijk Logistics en Thales zijn al afspraken gemaakt. Met activiteiten als dit diner, maar ook met bezoeken aan werkgevers aan oefeningen wil defensie de band versterken.

Convenanten ondertekend

Tuinman moedigt de werkgevers aan zoveel mogelijk van hun werknemers de kans te geven reservist te worden. Dit is niet alleen goed voor Defensie, maar zorgt ook voor een uitwisseling van kennis tussen de militaire en de civiele sector. Ook ondertekende Defensie gisteravond 2 convenanten. Een met Capgemini, de ander met software-ontwikkelingsbedrijf CGI. In beide gevallen onderschrijven de partijen intensiever te gaan samenwerken zodat hun werknemers makkelijker aan de slag kunnen bij Defensie.