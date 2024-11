Vier aanhoudingen voor verstoren van intocht Sinterklaas in Yerseke

Voor het verstoren van de openbare orde zijn vanmiddag in Yerseke twee mannen en een minderjarige jongen aangehouden. Ze gooiden met etenswaar, stenen en vuurwerk in de richting van de demonstranten die aanwezig waren om tegen zwarte piet te demonstreren. Eén man is aangehouden voor opruiing.

Op zaterdag 16 november 2024 om 14.30 uur was de intocht van Sinterklaas in Yerseke. Vooraf was aangekondigd dat een groep mensen een demonstratie tegen Zwarte Piet zouden gaan houden. Bij de politie kwam informatie dat een andere groep mensen deze demonstratie wilde gaan verstoren. Om die reden was de Mobiele Eenheid paraat.

Aanhoudingen

Op het moment dat ongeveer 20 demonstranten aanwezig waren probeerde een kleine honderd mensen de demonstratie te verstoren door het gooien van etenswaren, stenen en vuurwerk. Vier mensen zijn daarop door de politie aangehouden. Het gaat om een 14-jarige jongen uit Yerseke, een 21-jarige man uit Terneuzen, een 30-jarige man uit Kruiningen en een 31-jarige man uit Colijnsplaat(aangehouden voor opruiing).