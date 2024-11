Container met schroot op vrachtwagen vat vlam

Rook

De chauffeur had de lading geladen in Drouwenermond en was onderweg naar Hasselt (ov). Op de Ing W.I.C. Van Veelenweg zag hij al rook uit de container komen en draaide de Mondenweg op omdat die weg rustiger is.

Container afgezet

De vrachtwagenchauffeur kon tijdig de container van de truck afzetten. Daardoor kunnen de brandweerkorpsen van Gasselternijveen en Gieten zich bij het blussen beperken tot de container. De weg is in beide richtingen afgesloten.