Werkstraf geëist voor dodelijke aanvaring Lek

Stuurman binnenvaartschip (53) schuldig

Volgens het OM is de aanvaring aan de schuld van de 53-jarige stuurman van het binnenvaartschip te wijten. 'Door de aanvaring ontstond levensgevaar voor de opvarenden van het pleziervaartuig en is de 35-jarige opvarende overleden. De stuurman heeft verklaard dat hij het plezierjacht niet heeft gezien. Maar volgens het OM had de stuurman het plezierjacht langere tijd kunnen én moeten zien. Hij had beter moeten opletten', aldus het OM. Volgens het OM was de stuurman een ervaren en professioneel schipper, waren de weersomstandigheden goed en had de stuurman goed zicht op de omgeving, ook met behulp van technische hulpmiddelen.

'Straf is passend'

Hoewel het nooit de bedoeling is geweest van de stuurman een aanvaring te veroorzaken en hij spijt heeft betuigd, neemt het OM de stuurman zijn onvoorzichtige en onoplettende gedrag wel kwalijk en is daarvoor straf passend. Voor de soort en hoogte van de straf heeft het openbaar ministerie gekeken naar de gebeurtenissen in deze zaak, maar ook naar soortgelijke strafzaken. Daarom is een werkstraf van 240 uur geëist. Dat de stuurman het plezierjacht niet heeft gezien, is ook een overtreding van het Rijnvaartpolitiereglement. Het OM heeft de rechtbank gevraagd verdachte voor dit feit schuldig te verklaren zonder hem daarvoor nog een extra straf op te leggen.

Geen vervolging stuurman plezierjacht

Ook de stuurman van het plezierjacht heeft verklaard dat hij het andere schip niet zag. Maar ook voor hem geldt dat hij het binnenvaartschip wel had kunnen zien. Ondanks dat de stuurman van het plezierjacht daarom mede verantwoordelijk is voor de aanvaring, heeft het OM besloten deze stuurman niet te vervolgen. Dit onder andere omdat hij door het ongeval zijn partner is verloren en omdat hij, in tegenstelling tot de stuurman van het binnenvaartschip, geen professioneel schipper was en niet beschikte over technische hulpmiddelen.