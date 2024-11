Voorwaardelijke celstraf en taakstraf voor dreigen met 'executie' Mark Rutte

Berichten op Telegram

In januari 2023 heeft de verdachte berichten geplaatst op een openbaar account op Telegram, waarmee hij toenmalig minister-president Mark Rutte bedreigde met een terroristisch misdrijf. Hij heeft onder andere gedreigd met de executie van Rutte en ook andere mensen daartoe aangezet. Daarnaast zijn op de telefoon en laptop van de verdachte kinderpornografische afbeeldingen aangetroffen.

Oordeel van de rechtbank

Dat de berichten van de verdachte – voor zover bekend – niet tot geweld hebben geleid, maakt de feiten niet minder ernstig. De verdachte zegt dat zijn uitlatingen grappig bedoeld waren, maar naar het oordeel van de rechtbank heeft hij daarmee bij anderen het idee kunnen wekken dat het normaal is om terreurdaden te plegen. In een democratische rechtsstaat is het van belang dat de bewindslieden hun werk zonder angst voor hun veiligheid kunnen doen. De verdachte heeft een inbreuk gemaakt op het gevoel van veiligheid van de toenmalige minister-president en bijgedragen aan gevoelens van onrust en onveiligheid in de samenleving.

Bezit kinderporno

Daarnaast heeft de verdachte zich schuldig gemaakt aan het bezit van kinderporno. Voor de bestrijding van kinderporno is het nodig om niet alleen de personen strafrechtelijk aan te pakken die kinderporno produceren, maar ook degenen die kinderporno bezitten.

'Herhaling voorkomen'

De rechtbank vindt het belangrijk om een gevangenisstraf met een groot voorwaardelijk deel op te leggen, om herhaling te voorkomen. Vanwege de jonge leeftijd van de verdachte en de te verwachten effectiviteit van een voorwaardelijk deel, legt de rechtbank een lagere straf op dan de door het Openbaar Ministerie geëiste 382 dagen, waarvan 365 dagen voorwaardelijk.

Nu niet terug naar gevangenis

De rechtbank veroordeelt de man daarom tot een gevangenisstraf van 180 dagen, waarvan 163 dagen voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Dit betekent dat de verdachte nu niet terug hoeft naar de gevangenis. Als voorwaarden gelden onder andere dat de verdachte zich blijft melden bij de reclassering, meewerkt aan behandeling door een psycholoog en meewerkt aan controle van zijn telefoon en laptop. Verder moet de verdachte 240 uur een werkstraf uitvoeren.