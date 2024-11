Douane onderschept 1575 kilo cocaïne

De Douane heeft op 28 en 29 november 2024 tijdens een reguliere controle in de haven van Vlissingen in totaal 1575 kilo cocaïne gevonden.

De drugs zaten verstopt in diverse pallets met fruit afkomstig uit Colombia met als eindbestemming een ontvanger in Duitsland. De cocaïne, met een straatwaarde van ruim 118 miljoen euro, is inmiddels opgehaald en vernietigd.

De politie en de Koninklijke Marechaussee hebben ondersteuning verleend bij het beveiligen van het haventerrein.