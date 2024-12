Getuigen van straatroof in Breda gezocht

De beroving vond plaats rond 19.30 uur op het fietspad van het Donkpad, tussen een kinderopvang en het Rustenburgpad. Twee mannen bedreigden de jongen en hij moest zijn jas en mobiele telefoon afstaan. Daarna gingen zij ervandoor op een zwarte scooter met windscherm. Het gaat om twee jongens van tussen de 14 en 18 jaar. Beide verdachten droegen zwarte kleren en een zwarte helm. Het slachtoffer raakte gelukkig niet gewond. Hij heeft aangifte gedaan.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van deze straatroof. Was je getuige of beschik je over videobeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of Misdaad Anoniem via 0800-7000. Je kunt ook een tip insturen via het tipformulier hieronder. Gebruik dossiernummer 2024308226 voor een snelle afhandeling.