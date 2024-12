Twee gewonde mannen in woning in Tholen aangetroffen

De politie onderzoekt wat er is gebeurd in een woning aan de Burgemeester Baerendshof. 'Zondagmiddag 1 december kort voor 14.00 uur trof de politie na een melding in de woning twee gewonde mannen aan', zo meldt de politie maandag.

Steekincident

'Na onderzoek bleek dat er in de woning een steekincident had plaatsgevonden. Wat de aanleiding hiervoor was is nog niet bekend', aldus de politie.

Gewond naar ziekenhuis gebracht

De twee betrokkenen zijn een 33-jarige man uit Tholen en een 23-jarige man uit België. Beide gewonden zijn per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De verdachte, de man uit België, is na behandeling, in de politiecel gezet. Hij wordt nog verhoord. De politie zet het onderzoek voort.