Grote brand in leeg horecapand

In de nacht van maandag op dinsdag werd de brandweer rond 1.10 uur gealarmeerd voor een brand in een leegstaand pand aan de Andreasstraat in Oostelbeers. De brandweer schaalde snel op naar zeer grote brand en kwam met veel materieel ter plaatse en wist daarmee een felle uitslaande brand te voorkomen.

De brand was rond 3.00 uur onder controle en men is nog geruime tijd bezig geweest met het nablussen van de brand. Er werd een Verkenningseenheid Brandweer (VEB) ingezet om mogelijk schadelijke stoffen voor de volksgezondheid te meten in een nabijgelegen woonwijk waar de rook overheen trok.

Het leegstaande pand langs de doorgaande weg in Oostelbeers staat er al verschillende jaren verlaten bij. In 2017 vertrok de Chinese uitbater van Wokrestaurant Happy City met de noorderzon. Inmiddels was het pand volledig dichtgetimmerd, maar blijkbaar wisten onverlaten vannacht toch binnen te komen en brand te stichten.