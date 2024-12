Flinke schade en gewonde bij botsing bij op- en afrit snelweg A2 in Boxtel

Ziekenhuis

Een van de bestuurders van de twee betrokken auto's is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een deel van het kruispunt werd afgesloten, dit zorgde onder andere op de snelweg voor flinke vertraging.

Voertuigen veiliggesteld

De brandweer heeft beide voertuigen veilig gesteld. Hoe het ongeval kon gebeuren is ons niet duidelijk. Een bergingsbedrijf is in kennis gesteld om beide voertuigen af te voeren.