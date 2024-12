Flatwoningen ingestort, 2 doden en 3 gewonden, auto slaat met hoge snelheid op de vlucht na explosie

Zaterdagochtend vroeg heeft er in Den Haag een zware explosie plaatsgevonden bij een drielaags portiekflat aan de Tarwekamp. 'Door de explosie ontstond brand en stortten verschillende woningen in', zo meldt de politie zaterdag.

Auto op de vlucht geslagen vlak na explosie

De hulpdiensten zijn bezig met het redden en zoeken van mensen en het bestrijden van de brand. 'Vlak na de explosie, rond 06.15 uur, reed een auto met zeer hoge snelheid weg. De politie komt graag in contact met mensen die deze auto hebben zien rijden of die mogelijk camerabeelden hebben', aldus de politie.

Eén dode en drie gewonden, mogelijk ook vermisten en instortingsgevaar

Tot nu toe zijn vier slachtoffers uit het puin gehaald. Voor één van hen kwam de hulp te laat. Dit slachtoffer is overleden. De overige drie gewonden zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Op dit moment is de brandweer nog bezig met het nabluswerkzaamheden van de brand. De specialisten van het STH en USAR.NL zijn ter plaatse en zullen worden ingezet te worden zodra de nabluswerkzaamheden zijn afgerond en ook het instortingsgevaar is geweken. Op dit moment zijn 5 dubbele bovenwoningen getroffen door instorting na de explosie. Het is op dit moment nog onduidelijk of er mensen vermist worden en of er nog slachtoffers onder het puin liggen. Met behulp van reddingshonden wordt gezocht naar mogelijke slachtoffers.

Betrokkenen opgevangen stadsdeelkantoor Loudonstraat

Direct betrokkenen worden opgevangen in het stadsdeelkantoor aan de Loudonstraat in Den Haag. Hier zijn medewerkers van de gemeente en het Rode Kruis aanwezig. Andere mensen kunnen naar het wijkcentrum Mariahoeve, Ivoorhorst 155 in Den Haag.

Update 15.30 uur: Persconferentie burgemeester Van Zanen

Burgemeester Jan van Zanen heeft zojuist een persconferentie gehouden op het stadhuis van Den Haag naar aanleiding van de explosie vanmorgen vroeg in een portiekflat aan de Tarwekamp. Van Zanen liet weten dat er een overleden persoon onder het puin vandaan is gehaald waarvan de identiteit nog niet bekend is. Er zijn drie gewonde personen aangetroffen. Het betreft volwassenen die naar het ziekenhuis zijn overgebracht.

Twee explosies

Verder liet Van Zanen weten dat er zich vanmorgen rond 06.15 uur twee explosies hebben voorgedaan. Het gaat om een kleine en een grote explosie. Ook zei hij dat de reddingsoperatie inmiddels is overgaan in een bergingsoperatie en dat de kans op het vinden van overlevenden 'zeer gering' is gezien het tijdsverloop na de explosie.

Bijeenkomsten voor betrokkenen en omwonenden

Er is zaterdagavond een bijeenkomst voor omwonenden. De bijeenkomst is in het tennispark Mariahoeve en begint om 21.00 uur. Mensen die deze willen bijwonen hoeven zich niet aan te melden. Men kan zich aan de poort melden. Voor de direct betrokkenen is er een besloten bijeenkomst. Zij worden hierover persoonlijk geïnformeerd.

Vragen en contact

Bent u bang dat een familielid of vriend gewond is geraakt bij de explosie? En kunt u ze niet bereiken? Bel dan met het nummer 088 0908 000.

Update 16.25 uur: Tweede lichaam geborgen

De politie meldt zojuist dat er een tweede dodelijk slachtoffer is geborgen

Reactie Koninklijk Huis

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben via social media onder andere op X hun medeleven geuit met de slachtoffers.