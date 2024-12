Auto slaat over de kop bij Drentse Borger

Een automobilist is met de schrik vrij gekomen nadat hij vrijdag aan het eind van de middag over kop sloeg bij Borger.

Naast de weg

Door onbekende oorzaak kwam de bestuurder op de Strengenweg naast de weg en sloeg over de kop. De brandweer en ambulancepersoneel rukten uit en moesten helpen om de inzittende uit de auto te krijgen. Na controle in de ambulance bleek hij ongedeerd te zijn en was opname in het ziekenhuis niet nodig.

Auto geborgen

De Strengenweg was tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer. Berger Keizer uit Stadskanaal heeft de 16 jaar oude BMW uit de sloot gehaald.