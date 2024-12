Nederlandse F-35's onderscheppen drie Russische spionagevliegtuigen

NAVO-luchtruim aan oostgrens

Nederlandse F-35’s bewaken sinds begin deze maand het NAVO-luchtruim aan de oostgrens van het NAVO-grondgebied. De zogeheten quick reaction alert (QRA) is onderdeel van deze opdracht. Hierbij stijgen 2 F-35’s binnen enkele minuten op om een ander vliegtuig te onderscheppen. Zoiets gebeurt bijvoorbeeld wanneer een toestel het NAVO-luchtruim nadert zonder zich te identificeren.

Spionagevliegtuigen

De QRA werd tweemaal geactiveerd. In de eerste vlucht werden 2 vliegtuigen geïdentificeerd: een transportvliegtuig van het type AN-72 COALER en een SU-24MR Fencer E. Dit is een verkenningsvliegtuig dat elektronische inlichtingen verzamelt. In de middag werd de QRA nog een keer geactiveerd. Deze keer bleek het om een IL-20 Coot A spionagevliegtuig te gaan. De Nederlandse F-35’s hebben de vliegtuigen boven internationale wateren op afstand geëscorteerd tot aan de grens van het NAVO-verantwoordelijkheidsgebied.

Waarde voor onze veiligheid

Defensieminister Ruben Brekelmans: "Dit is waarom onze mensen er zijn: het beschermen van ons gezamenlijk luchtruim tegen Russische dreigingen. Zoals vrijdag wederom bleek zijn de Russische strijdkrachten op allerlei manieren actief in de buurt van NAVO-luchtruim. Onze bondgenoten in de Baltische staten zijn blij met onze inzet. Ik ben trots op onze mensen die meteen hun waarde voor onze veiligheid konden laten zien."

NAVO-missie Air Policing

Een Nederlands detachement zet zich sinds 1 december in Estland in voor de NAVO-missie Air Policing. Met 4 F-35’s gevechtsvliegtuigen zijn zij vanaf Vliegbasis Ämari beschikbaar voor de bewaking van het NAVO-luchtruim boven Oost-Europa.