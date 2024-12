Tiener aangehouden in onderzoek meerdere explosies in Winschoten

In een lopend onderzoek naar explosies bij meerdere woningen in Winschoten heeft de politie een minderjarige jongen aangehouden. Dit meldt de politie woensdag.

Doorzoeking woning

'Op dinsdag 10 december hebben we een woning aan de Rijnstraat in Winschoten doorzocht. Tijdens de doorzoeking zijn vuurwapens, een hoeveelheid drugs, verboden vuurwerk en lachgasflessen aangetroffen en in beslag genomen', aldus de politie.

Lopend onderzoek

De doorzoeking was onderdeel van een lopend onderzoek naar meerdere explosies, veroorzaakt door verboden vuurwerk, bij meerdere woningen in Winschoten afgelopen zomer en najaar.

Aanhouding minderjarige verdachte

Bij deze doorzoeking hebben we een minderjarige jongen uit Winschoten aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een aantal explosies bij woningen in Winschoten afgelopen zomer en najaar. Hij is overgebracht naar het cellencomplex voor verhoor.

Berovingen

Daarnaast wordt hij verdacht van meerdere berovingen en het bezit van een vuurwapen, verboden vuurwerk en harddrugs. De aanhouding is het resultaat van een gezamenlijk onderzoek door basisteam Ommelanden-Oost en de districtsrecherche Groningen.