Flatbewoners Groningen midden in nacht geëvacueerd vanwege brand op 9e etage

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn bewoners van een flat in Groningen even na 01.00 uur geëvacueerd vanwege een brand op de 9e etage. Dit meldt de brandweer vrijdag.

Opgeschaald naar 'Grote Brand'

De brandweer werd rond 01.00 uur gealarmeerd voor de flatbrand aan de Oostzaan in Groningen. Omdat het een flatgebouw betreft en de brand op de 9e etage woedde schaalde de brandweer op naar 'Grote Brand'.

Brand onder controle

Rond 02.26 uur meldde de brandweer dat de situatie ter plekke onder controle was. 'Er was op de 9e en 10e verdieping rookontwikkeling waardoor enkele bewoners hun woningen moesten verlaten. Dit is gelukkig goed verlopen. Het sein brand meester is gegeven', aldus de brandweer.

Opvang bewoners

Voor de bewoners die hun woningen moesten verlaten is er opvang geregeld in het Hamrikheem. De brandweer heeft in de betrokken flat waar de rookontwikkeling was vervolgens nog een naverkenning gedaan en de woningen geventileerd om er zeker van te zijn dat de bewoners weer veilig konden terugkeren. Ook heeft de brandweer voor de zekerheid een CO (koolmonoxide) meting verricht in de flat. Salvage komt ter plaatse om de bewoners bij te staan in de afhandeling van de schade.