Onregelmatigheden bij Defensie met duikminuten

De marine heeft betrokken duikers geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek. Deze zijn ook gedeeld met het Openbaar Ministerie.

De duikgemeenschap is te kennen gegeven dat Defensie deze werkwijze en cultuur niet tolereert. Betrokken duikers weten dat hen bepaalde maatregelen worden opgelegd.

Het onjuist schrijven van de duiktijd heeft te maken met een toelage per minuut. Inmiddels heeft Defensie een nieuwe systematiek vastgesteld. Duikers krijgen daarbij individueel een maandelijkse toelage. Die is onafhankelijk van het aantal duikminuten.

Defensie wil van de toelage per duikminuut af. Het is de bedoeling dat duikers in de nabije toekomst per maand een vaste duiktoelage krijgen. Hierover moet Defensie nog overeenstemming bereiken met de bonden.