Kind (12) dood aangetroffen in Groningen (Update)

In Groningen is zondagmiddag het levenloze lichaam van een kind aangetroffen. Volgens de politie is de dood van het slachtoffertje onder verdachte omstandigheden.

Omstreeks 14.00 uur werd in een woning aan de Blekerlaan het stoffelijk overschot van een 12-jarig kind uit Amsterdam onder verdachte omstandigheden aangetroffen. De politie is direct na de vondst een onderzoek gestart om te achterhalen hoe het slachtoffertje om het leven is gekomen.

Verdachte

De politie heeft een 45-jarige man uit Groningen als verdachte aangehouden. Onderzoek moet uitwijzen wat zijn rol is geweest bij de dood van het kind. De politie zegt dat het mogelijk misdrijf in de familiaire sfeert is.

Update 30-12-2024: Woonplaats slachtoffer en mogelijke misdrijf in familiaire sfeer