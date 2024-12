Explosieve nacht in Amsterdam

Een explosieve nacht in Amsterdam West en Zuidoost. In de avond en nacht van 29 op 30 december vinden in Amsterdam West op maar liefst zes plekken explosies plaats. Ook in Amsterdam Zuidoost schrikken bewoners op een adres wakker van enorme knal bij een woning. Bij de zeven explosies is de nodige schade ontstaan aan de betrokken woningen. Er zijn gelukkig geen gewonden gevallen, maar een aanslag op een woning kan een enorme impact hebben op bewoners en omwonenden.

Op de volgende adressen zijn afgelopen avond en nacht explosieven afgegaan:

Jacques Veltmanstraat 19.55 uur

Orteliuskade 01.51 uur

Krulslaplanstoen 02.00 uur

Laan van Spartaan 02.13 uur

Johan Hofmanstraat 02.15 uur

Hoofdweg 02.22 uur

Jan zijverszstraat 03.10 uur

De recherche heeft de zeven explosies in onderzoek en kan uw hulp daarbij goed gebruiken. Zij onderzoeken ook of er een mogelijk verband is tussen de explosies. Heeft u iets gezien? Of heeft u bijvoorbeeld beeldmateriaal afkomstig van beveiligingcamera’s, videodeurbellen of dashcams? Dan komt de recherche graag met u in contact. Via onderstaande knoppen kunt u ook beeldmateriaal delen.

Amsterdam kent dit jaar opnieuw veel incidenten met explosieve voorwerpen. Dat is zorgelijk, want de gevaarzetting voor ondernemers, omwonenden, voorbijgangers én hulpverleners ter plaatse is vanzelfsprekend groot. Zwaar illegaal vuurwerk, jerrycans met brandbaar vloeistof of zelfgemaakte explosieven horen niet thuis in de openbare ruimte - waar volop gewerkt en geleefd wordt - en zorgen voor levensgevaarlijke situaties. de politie vindt dat dit moet stoppen. Zij werkt er hard aan om verdachten op te sporen die bij deze vorm van excessief geweld betrokken zijn. Dit heeft al geleid tot meerdere aanhoudingen, veroordelingen en forse gevangenisstraffen. Maar om de daders op te sporen heeft de politie buurtbewoners hard nodig. Zij kennen hun wijk tenslotte het beste. Ook als er iets niet klopt in het straatbeeld, valt dat hen als eerste op. Informatie doorgeven aan de politie is daarom van cruciaal belang.