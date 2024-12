Vader mogelijke dader dood 12-jarige jongen in Groningen

De ouders van de jongen woonden niet meer samen, waardoor hij af en toe bij zijn vader in Groningen was of bij zijn moeder in Amsterdam. Hoe de jongen om het leven is gekomen is niet bekend gemaakt.

RTV Noord heeft contact gehad met de organisatie ‘Namens de Familie’ en die laten weten dat de familie erg is aangedaan door de dood van Gianny-Davey.

De 45-jarige verdachte is dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris en die heeft zijn voorarrest met veertiendagen verlengd.