Man op boot bij aanhouding door politie beschoten in Groningen

Melding man met mes

Rond 17.00 uur ontving de politie een melding van een dreigende situatie op een boot aan de Gideonweg in Groningen. Daar zou een man met een mes dreigen. Ter plaatse is een 34-jarige man uit Groningen aangehouden door de politie. 'Daarbij is door de politie onder meer gebruik gemaakt van het stroomstootwapen. Ook heeft de politie bij de aanhouding met het vuurwapen op de verdachte geschoten. De verdachte raakte hierbij gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De betrokken agenten raakten niet gewond', aldus de politie.

Onderzoek Rijksrecherche

Op de plaats delict is een uitgebreid onderzoek ingesteld. Omdat er is geschoten door de politie, is de Rijksrecherche in kennis gesteld. Zij zullen het incident onderzoeken. In alle gevallen van vuurwapengebruik door politiefunctionarissen met letsel (of dood) tot gevolg doet de Rijksrecherche, een opsporingsdienst die deel uitmaakt van het Openbaar Ministerie, onderzoek. Als het onderzoek is afgerond, beoordeelt het OM of het optreden door de politie rechtmatig was. Om het onderzoek niet te verstoren of te beïnvloeden, doet de politie geen inhoudelijke uitspraken over het incident totdat de onderzoeksresultaten bekend zijn.