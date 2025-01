Rode Kruis wil 5 miljoen mensen in Syrië helpen die terugkeren naar verwoeste huizen

Het Rode Kruis wil ten minste vijf miljoen mensen hulp bieden in Syrië de komende jaren. 'In het land speelt zich een van de meest complexe crises ter wereld af. De hulporganisatie heeft 130 miljoen euro nodig om de komende tijd mensen te helpen met medische zorg, met voedsel en onderdak en met cashhulpverlening', zo meldt het Rode Kruis.

Hulporganisatie heeft 130 miljoen euro nodig voor jarenlang hulp

Ook willen ze de psychosociale hulp voor de mensen met een trauma van dertien jaar conflict flink opschalen. Harm Goossens, directeur van het Nederlandse Rode Kruis: “Na de val van Assad keren veel mensen terug naar Syrië of reizen ze binnen Syrië naar de stad waar ze ooit woonden. Wat mensen bij terugkeer zullen aantreffen, is nog onduidelijk. Staat hun huis nog overeind? Er zijn complete steden en dorpen met de grond gelijkgemaakt. Scholen, ziekenhuizen, wegen en winkels zijn vernietigd. Mensen kunnen niet voorzien in basislevensbehoeften en hebben hulp nodig met onderdak, voedsel en gezondheidszorg.”

Levensreddende hulp

Het Rode Kruis heeft ruim 9.000 vrijwilligers in Syrië klaarstaan om mensen te helpen. Velen van hen verlenen dagelijks levensreddende hulp. Ze verlenen zorg dankzij ambulances en mobiele gezondheidsklinieken. Ook delen ze op veel plekken voedsel, water, dekens en winterkleding uit aan gezinnen. De hulporganisatie verwacht dat deze hulp in de basislevensbehoeften de komende maanden nog nodig is. Het daadwerkelijke herstel zal nog jaren duren.

Onontplofte explosieven en landmijnen

Overal in het land liggen nog onontplofte explosieven en landmijnen en dat zorgt voor levensgevaarlijke situaties. Hulpverleners van het Rode Kruis geven in steden als Hama, Homs en Idlib informatie om te zorgen dat mensen zich bewust zijn van de risico's.

Land kampt met groot trauma

Het Rode Kruis verwacht niet maanden, maar nog jaren op grote schaal hulp te moeten verlenen. Goossens: “Bijna iedere Syriër leeft onder de armoedegrens. Daarbij kampt het land met een groot trauma en is het nog onduidelijk hoe 2025 er voor mensen uitziet. De weg naar herstel is lang.” Mensen die in Nederland geld willen doneren voor de hulpverlening van Rode Kruis aan mensen in Syrië, kunnen dat doen via Giro881 onder vermelding van ‘Syrië’ of via www.rodekruis.nl.