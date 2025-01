Eerste pro-forma in zaak Arnhemse zedenverdachte op 14 januari

De 35-jarige leerkracht die op 7 oktober 2024 in Arnhem werd aangehouden, zit op dit moment in voorarrest op verdenking van het misbruik van een minderjarige en vervaardiging, bezit en verspreiding van kinderporno. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag

Pro-forma zitting

Dit betreft feiten die buiten de schoolomgeving plaatsvonden. Op 14 januari aanstaande vindt de eerste pro-formazitting plaats, waarin de rechtbank bepaalt of de verdachte op basis van deze feiten langer in voorarrest moet blijven.

Basisschoolleerkracht

De verdachte was werkzaam als basisschoolleerkracht in Arnhem. Ouders zijn eind november op de hoogte gebracht van de aanhouding van de leerkracht. 'Uit het onderzoek is inmiddels gebleken dat ook binnen de schoolomgeving dingen zijn gebeurd die grensoverschrijdend en of strafbaar zijn', aldus het OM.

Heimelijk fotograferen en/of filmen

Het gaat om het, al dan niet heimelijk, fotograferen en/of filmen van enkele vrouwelijke oud-medewerkers en drie kinderen. De personen op beeld zijn allen gekleed. Deze beelden zijn deels door verdachte verspreid. De politie heeft de betrokkenen oud-medewerkers en de ouders van de kinderen die het betreft, persoonlijk geïnformeerd.