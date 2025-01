Man aangehouden in Amerikaans sextortion onderzoek

Na een grootschalig Amerikaans sextortion onderzoek met meerdere minderjarige slachtoffers is door de zedenpolitie van Rotterdam op maandag 6 januari jl. een 21-jarige man aangehouden in een woning in Spijkenisse.

Sextortion is online chantage met naaktbeelden van het slachtoffer. De afperser wil geld of juist meer pikante foto’s of video’s van het slachtoffer. In het belang van het onderzoek en de privacy van de slachtoffers, kunnen er op dit moment niet meer details worden gegeven.

Wel laat het onderzoeksteam weten dat de verdachte donderdag wordt voorgeleid bij de rechter-commissaris. Het onderzoek is in volle gang en wordt verder voortgezet door de Rotterdamse Zedenpolitie. Naast de slachtoffers die op dit moment bekend zijn worden meer slachtoffers helaas niet uitgesloten.