'Schade door vuurwerk is het hele jaar een zorg'

Bij juridisch dienstverlener DAS ligt het gemiddelde aantal meldingen van schade door vuurwerk in de maand januari rond de twintig. Opvallend is dat in de overige maanden van het jaar ook nog redelijk veel schade wordt gemeld. Dat toont aan dat vuurwerkgerelateerde zaken het hele jaar door een probleem vormen.

Vuurwerkschade en verzekeringen

Schade door vuurwerk is soms gedekt door verzekeringen. Maakt iemand per ongeluk schade, dan valt dat onder de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). Opzettelijke schade is niet gedekt, behalve als die door een kind onder de 14 jaar is veroorzaakt. Een AVP-verzekering is niet verplicht. Wie geen AVP-verzekering heeft moet de schade zelf betalen.

Schade aan auto’s veroorzaakt door (illegaal) vuurwerk kan onder bepaalde voorwaarden gedekt zijn door de beperkt cascoverzekering van een autoverzekering. In de meeste gevallen heeft dat geen invloed op het bonus-malusverlies en de schadevrije jaren, wat een opluchting kan zijn als de dader onbekend is of de schade niet kan betalen. Autoverzekeraars zullen de situatie verder beoordelen en bepalen of zij de schade kunnen verhalen op de aansprakelijke partij.

Doen bij vuurwerkschade

Bij vuurwerkschade aan een voertuig is het noodzakelijk dat mensen de verantwoordelijke persoon en hun verzekeringsgegevens proberen te achterhalen. Ook bewijs als getuigenverklaringen en videobeelden helpt. Mensen moeten daarnaast duidelijke foto’s maken van de schade en indien mogelijk van het vuurwerk dat de schade heeft veroorzaakt. Een verzekeraar kan vervolgens controleren of de schade onder de dekking valt.