Politiebureau Utrecht ontruimd, EOD doet onderzoek, vrouw aangehouden

In Utrecht is vrijdagmiddag het politiebureau aan de Kroonstraat ontruimd vanwege een 'verdachte situatie'. Dit meldt de politie vrijdagmiddag.

EOD ingeschakeld

'Er is een ruime afzetting gemaakt rond het bureau, zodat aanwezige hulpdiensten veilig kunnen werken. Specialisten van de politie en de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) verkennen het pand in verband met de verdachte situatie', aldus de politie.

Update 16.30 uur: Onderzoek EOD nog bezig

De EOD is nog altijd bezig met het onderzoek in politiebureau. De situatie is vooralsnog ongewijzigd.

Update 16.50 uur: Vrouw aangehouden

Naar nu blijkt is rond 13.55 een vrouw het politiebureau ingelopen. Zij riep dingen die voor de politie aanleiding gaf om direct te ontruimen. De vrouw is inmiddels aangehouden en wordt verhoord. De EOD doet nog altijd onderzoek in het bureau.

Update 17.30 uur: Situatie onder controle, geen explosief aangetroffen

De situatie is inmiddels onder controle. De afzettingen zijn opgeheven. Ook de naastgelegen parkeergarage is weer bereikbaar. De EOD heeft niets verdachts aangetroffen. Het politiebureau blijft voor publiek nog enige tijd dicht in verband met het onderzoek.