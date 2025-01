OM stelt strafrechtelijk onderzoek in naar handelen politieambtenaar in Ruinerwold

Het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland heeft besloten een strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar het handelen van een politieambtenaar op 23 augustus 2024 in Ruinerwold. Deze beslissing is genomen door de officier van justitie na bestudering van het afgeronde feitenonderzoek dat door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie is uitgevoerd.

Op 23 augustus 2024 is de politie ter ondersteuning van een gemeentelijke controle aanwezig geweest bij een pand in Ruinerwold. Daarbij heeft de betreffende politieambtenaar zijn wapenstok gebruikt, waardoor letsel is ontstaan bij meerdere personen. De politie heeft aangegeven dat deze situatie anders had kunnen worden opgelost en heeft hiervoor in een eerder stadium haar excuses aangeboden.

Van feitenonderzoek naar strafrechtelijk onderzoek

In het onderzoek zijn diverse getuigen gehoord en beschikbare camerabeelden bekeken. De officier van justitie leidt daaruit voorlopig af dat het gebruik van de wapenstok disproportioneel is geweest en daarmee vermoedelijk in strijd met de geweldsinstructie voor politieambtenaren. Daarom kantelt het onderzoek nu van een feitenonderzoek naar een strafrechtelijk onderzoek en heeft de politieambtenaar vanaf dit moment de status van verdachte. Het OM zal na het strafrechtelijk onderzoek een beslissing nemen over het vervolg van de zaak.

In het onderzoek is ook gekeken naar het handelen van een tweede politieambtenaar ter plaatse. De officier van justitie kwalificeert zijn optreden als rechtmatig.