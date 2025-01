Gemiddeld hogere uitkeringen en vaker beroep op WIA

In zowel 2024 als 2025 stijgen de uitgaven aan uitkeringen bij UWV met ruim acht procent. Dit staat in de Januarinota 2025, waarin UWV actuele inzichten geeft in de verwachte ontwikkeling van wetten en fondsen die UWV uitvoert en beheert. De gemiddeld hogere uitkeringen, veroorzaakt door indexatie, spelen een belangrijke rol. Bij sommige wetten, zoals bij WIA is ook sprake van een forse toename van het aantal uitkeringen dat wordt aangevraagd en toegekend. De stijging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar, waardoor mensen langer een uitkering hebben, is eveneens van invloed. In 2024 zijn de totale uitkeringsuitgaven € 26,8 miljard, in 2025 naar verwachting € 29,1 miljard.

Vaker een WIA-uitkering

De uitgaven aan WIA-uitkeringen nemen toe doordat meer mensen een WIA-uitkering ontvangen. Het beroep op de WIA neemt sterk toe, bijvoorbeeld door long-covid en psychische aandoeningen bij mensen jonger dan 60 jaar. Voor de WIA ramen we voor 2025 nu 6 procent meer WIA-uitkeringen dan voorzien in de Juninota 2024. In 2025 komen de uitgaven voor WIA uit op € 11,7 miljard. Dat is 12 procent meer dan het jaar daarvoor.

Gunstige arbeidsmarkt

De verwachting is dat ook uitgaven voor de WW-uitkeringen in 2025 stijgen. Eind 2024 lag het aantal WW-uitkeringen 9 procent hoger dan een jaar eerder. De kosten stijgen door een combinatie van een hoger aantal uitkeringen en een toename van de gemiddelde uitkeringshoogte door de halfjaarlijkse indexaties en de loonontwikkeling. Het aantal WW-uitkeringen blijft relatief beperkt en is historisch gezien laag. Door een gunstige arbeidsmarkt komen ontslagen werknemers vaak snel weer aan een nieuwe baan. In 2025 komen de lasten voor de WW uit op € 3,9 miljard. Dat is een stijging van 13 procent ten opzichte van 2024.

Ziektewet

Bij de Ziektewet is sprake van een toename van de uitkeringsuitgaven van 6 procent in 2025. Dit komt door een hogere gemiddelde uitkering en doordat mensen langer een uitkering hebben. Dit effect is op een beperktere schaal ook zichtbaar in 2025, dan komen de uitgaven uit op € 2,8 miljard.

Effect correctie WIA-uitkeringen

In september 2024 heeft UWV aangekondigd een verdiepend onderzoek te doen naar mogelijk verkeerd vastgestelde WIA-uitkeringen in de periode 2020 tot en met 2024. Dit betreft 25.000 tot 50.000 uitkeringen. Bestuursvoorzitter Maarten Camps: “Momenteel is UWV bezig met de voorbereidingen om de fouten op een zorgvuldige manier te kunnen corrigeren. Hoe groot de omvang precies is, is nu nog onvoldoende duidelijk. We hebben daarom in deze Januarinota nog geen financiële effecten op WIA-ramingen opgenomen. In maart zullen we in de Jaarrekening 2024 naar verwachting een eerste schatting van de corrigeeractie opnemen.”

Januarinota

In de Januarinota geeft UWV actuele inzichten voor 2024 en 2025 in de verwachte ontwikkeling van wetten die UWV uitvoert en de fondsen die het beheert. Met de prognoses voorziet UWV het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Centraal Planbureau en het ministerie van Financiën van cijfers voor de komende Rijksbegroting.