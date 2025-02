Daley (10) fietst 94,3 kilometer voor Ronald McDonald Huis Groningen

Daley (10) werd veel te vroeg geboren. Hij woog maar 965 gram. Hij legde een lange weg af om 88 dagen en drie ziekenhuizen later gezond naar huis te mogen. Nu, tien jaar later en nog minstens zo dapper als toen, legt hij dezelfde weg nogmaals af. Hij gaat de 94,3 kilometer fietsen om zo geld in te zamelen voor Ronald McDonald Huis Groningen.

Geld inzamelen voor goede doelen is een hobby van Daley. Zodra er ergens een actie is, wil Daley helpen. Maar een eigen actie voor het Ronald McDonald Huis, waar zijn ouders verbleven toen Daley in het ziekenhuis lag, wilde hij heel graag nog eens doen. En nu is het zo ver. Zijn eerste doel: € 10.000 inzamelen. “Want ik ben zelf ook tien”, zegt Daley trots. Inmiddels heeft Daley zelfs al meer geld ingezameld. Zijn doel heeft hij daarom bijgesteld naar € 15.000.

In februari fietst Daley, samen met zijn vader, op de mountainbike de route die hij tien jaar geleden als prematuur geboren baby ook aflegde. Langs de ziekenhuizen in Groningen, Leeuwarden en Heereveen. Een lange tocht, maar als je doorzet is alles mogelijk, vindt Daley. In Groningen en Leeuwarden verbleven de ouders van Daley in de Ronald McDonald Huizen. Daley: “Papa en mama houden van mij en dus wilden ze dicht bij mij zijn. Daarom was het belangrijk dat ze in de Huizen konden logeren.”

Om met de fietstocht zoveel mogelijk geld in te zamelen grijpt Daley alle kansen aan. Hij verzamelde honderden statiegeldflessen, verkocht in december kilo’s pepernoten en oliebollen, en gaf zelfs een presentatie aan het bestuur van zijn voetbalclub om hen ook te overtuigen om te helpen. De teller van Daley loopt elke dag op. “Ik kan niet wachten tot de teller op € 15.000 staat. Ik vind het fijn om mensen te helpen, en met dit geld help ik ouders nog die in het Huis gaan logeren.”