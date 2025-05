Grote drugsvondst bij invallen Amsterdam en Amstelveen

Invallen arrestatieteam

Afgelopen week valt het arrestatieteam twee woningen in de Pijp en een in Amstelveen binnen. 'In één daarvan vinden de collega’s een rugzak met bijna 6 kilo hasj en een groot geldbedrag. In een andere woning treffen ze 80 kilo cocaïne aan, wat een straatwaarde van zo’n 4 miljoen euro heeft. De drugs zijn in beslag genomen en zullen worden vernietigd', aldus de politie.

31-jarige man uit Groot-Brittannië

Na de vondst houdt de politie een 31-jarige man uit Groot-Brittannië en een eveneens 31-jarige man uit Amstelveen aan. Na de voorgeleiding aan de rechter-commissaris zit de Brit op dit moment nog steeds in bewaring, de man uit Amstelveen is heengezonden in verdere afwachting van zijn proces.