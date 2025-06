Woonlasten bron van zorgen onder woningeigenaren

Ook extra's, zoals vakantiegeld dat zij deze periode ontvangen, wordt door 1 op de 5 woningeigenaren ingezet voor noodzakelijke uitgaven, zoals onderhoud aan de woning. Dit blijkt uit de nieuwste Woonlastenmonitor die NHG vandaag publiceert.



NHG (Nationale Hypotheek Garantie) zet zich in voor verantwoorde financiering en startte in 2024 met de Woonlastenmonitor. Hierin wordt informatie over betalingsachterstanden gecombineerd met onderzoek naar hoe huiseigenaren zich voelen over hun financiën. Een doel hiervan is inzicht te bieden in de financiële problemen en zorgen van huiseigenaren zodat ze beter geholpen kunnen worden. Ten opzichte van de vorige meting is het aantal mensen dat verwacht geen moeite te hebben met het betalen van de woonlasten significant afgenomen.

Blijvende zorgen

De groep woningbezitters met financiële zorgen is nog altijd groot. Ruim 1 op de 5 (21%) geeft aan dat ze zich zorgen maken over de financiële situatie. Deze groep ervaart vaak stress, ligt wakker of voelt zich machteloos of moedeloos. Ruim 1 op 3 (35%) van de woningeigenaren met een hypotheek in Nederland geeft aan dat het inkomen net genoeg of zelfs onvoldoende is om alle kosten en vaste lasten te kunnen betalen. Bij deze groep blijft er nauwelijks iets over voor andere uitgaven. Vooruitkijkend verwacht bijna een kwart (23%) van de respondenten de komende 12 maanden moeite te krijgen met het betalen van de woonlasten. Deze verwachting is het afgelopen half jaar licht toegenomen.

Rentewijziging

Voor huishoudens waarbij de rentevaste periode afloopt stijgen de woonlasten mogelijk. In de periode van historisch lage hypotheekrentes (2015 – 2021) hebben veel woningbezitters hun hypotheek afgesloten met een lage rente. In 2022 volgde een scherpe rentestijging. De gemiddelde 10-jaars rente met NHG verviervoudigde binnen één jaar van circa 0,9% begin 2022 naar 3,87% begin 2023.

Bijna een kwart van de woningbezitters in Nederland maakt zich zorgen over het aflopen van hun rentevaste periode. 13% heeft nog nooit stilgestaan bij een mogelijke wijziging en de impact hiervan op de financiële lasten, 65% geeft aan zich geen zorgen te maken.

Gebrek aan kennis over hulp

Ten opzichte van 2024 zoeken meer woningeigenaren met onvoldoende inkomen professionele hulp (van 41% naar 54%). Toch vraagt ongeveer de helft geen advies omdat ze het zelf willen oplossen of denken hiervoor niet in aanmerking te komen.

Carla Muters, voorzitter van de Raad van bestuur NHG: “De zorgen over de woonlasten zijn groot. Daarbovenop is het moment waarop de rentevaste periode eindigt voor veel mensen een bron van onzekerheid. Ze weten niet precies wat ze te wachten staat, of denken er zelfs helemaal niet over na. Een grote groep mensen met financiële problemen zoekt geen professionele hulp. We zien hier een duidelijke taak voor geldverstrekkers en voor onszelf om beter te informeren over beschikbare hulp. Hoe eerder ze aan de bel trekken, hoe meer mogelijkheden er zijn om problemen op te lossen.”