Politie houdt nadrukkelijk rekening met opzet in onderzoek brand naast spoor in Amsterdam

Vanochtend om 05.41 uur is brand uitgebroken aan de Oeverlandenweg in Amsterdam, naast het spoor. 'Door de brand zijn stroomkabels beschadigd', zo meldt de politie zojuist.

Forensisch onderzoek

'De forensische opsporing stelde ter plaatse sporen veilig en startte direct een onderzoek. Deze sporen worden meegenomen in het lopende rechercheonderzoek. De politie houdt nadrukkelijk rekening met een misdrijf en onderzoekt de toedracht van het incident verder. Daarbij wordt onder meer gekeken of er camerabeelden beschikbaar zijn van de omgeving en of getuigen iets verdachts hebben gezien voor, tijdens of na de brand', aldus de politie.

Getuigen gezocht

Tot op heden is nog niemand aangehouden. De politie roept iedereen op die mogelijk iets heeft gezien of meer weet over deze brand om zich te melden.