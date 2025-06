Verdachte opgepakt na onderschepping 4.500 kilo cocaïne haven Amsterdam

In de haven van Amsterdam is op vrijdag 13 juni 2025 een partij van ongeveer 4.500 kilo cocaïne onderschept. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Risicoanalyse

'De drugs waren professioneel verstopt tussen een lading hout afkomstig uit West-Afrika. De vangst werd gedaan aan het einde van de middag, nadat de Douane de container had geselecteerd voor nadere controle op basis van een risicoanalyse', meldt het OM.

Grondige controle

De container arriveerde op donderdag 12 juni 2025 per vrachtschip vanuit West-Afrika en werd gelost in de Amsterdamse haven. Dankzij een grondige controle, uitgevoerd door de douaniers met hulp van speurhonden en scanapparatuur, werden de verdovende middelen aangetroffen. De cocaïne, met een groothandelswaarde van ruim 112 miljoen euro, is onmiddellijk in beslag genomen en inmiddels vernietigd.

Onderzoek

Het HARC-NZKG (Noordzeekanaalgebied), een samenwerkingsverband tussen de Douane, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de politie, onder leiding van het Openbaar Ministerie Amsterdam, is een onderzoek gestart naar de zaak.

Aanhouding 42-jarige verdachte

'In dit onderzoek is op dinsdag 24 juni 2025 een 42-jarige man uit Amsterdam aangehouden die mogelijk betrokken is bij de smokkel van de drugs en zijn er bedrijfspanden doorzocht. Niet uitgesloten is dat er in de loop van het onderzoek nog meer aanhoudingen zullen volgen', aldus het OM.