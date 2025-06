OM eist 4 jaar cel tegen wapenleverancier serieschutter IJsselmonde

Deal gesloten via Snapchat

Op 20 november vond de deal plaats: de verdachte verkocht een omgebouwd vuurwapen aan de serieschutter. Die deal sloten ze via Snapchat, een werkwijze die hij vermoedelijk vaker heeft toegepast. Het verdienmodel is voor het Openbaar Ministerie duidelijk: hij haalt alarmpistolen uit het buitenland, bouwt die om tot echte vuurwapens en verkoopt ze vervolgens met een winst van enkele honderden euro’s per stuk door.

Medeplichtig

De vraag die vandaag onder andere centraal staat in de zittingzaal. Is de 20-jarige verdachte medeplichtig aan de dood van drie mensen, doordat hij het vuurwapen inclusief de munitie heeft verkocht aan de schutter? Uit onderzoek blijkt namelijk dat de serieschutter in aanloop naar de verkoop, tijdens een chatgesprek met de verdachte wapenhandelaar over de betaling, zegt: "Zolang ik er maar mee dood krijg.” Toch komt het Openbaar Ministerie tot de conclusie dat deze enkele uitspraak onvoldoende is om vast te stellen dat verdachte ten tijde van de deal wist wat de koper van plan was. Om iemand bewijsbaar medeplichtig te kunnen stellen, moet bewezen worden dat die persoon in grote lijnen op de hoogte was van het criminele plan. Daarvan was in dit geval geen sprake; de tekst had ook kunnen verwijzen naar iets anders, zoals het doden van een dier. Ook speelt mee dat de verdachte nooit eerder contact heeft gehad met de verdachte serieschutter en zij elkaar niet kenden.

Vervolgen

De verdachte was in 2022 al veroordeeld voor het invoeren van alarmpistolen in Duitsland. Ondanks zijn veroordeling zou hij zich volgens het Openbaar Ministerie opnieuw hebben beziggehouden met de handelen is wapens. Zo zou hij 28 gasalarmpistolen hebben geïmporteerd vanuit Estland. Hoewel er sterke vermoedens zijn dat de verdachte wapens heeft omgebouwd, getest en verhandeld, vindt het Openbaar Ministerie dat er onvoldoende duidelijk en overtuigend bewijs is. Het OM vraagt vrijspraak voor het ombouwen, testen, verkopen en overdragen van wapens. Wel wordt de man vervolgd voor het bezit van omgebouwde gaspistolen, en daarvoor moet hij volgens de aanklager worden gestraft.

Desastreuze gevolgen

“Het is duidelijk dat het gebruik van vuurwapens onaanvaardbare veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Verdachte weet dat, maar heeft desondanks een vuurwapen verkocht aan iemand die hij niet kende”, aldus de officier van justitie ter zitting. “Deze zaak illustreert op een schrijnende manier hoe makkelijk het is om een wapen aan te schaffen (namelijk via Snapchat) en welke desastreuze gevolgen dat kan hebben voor onschuldige mensen. Verdachte lijkt zich daar niet om te bekommeren.”