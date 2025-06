Koning ontvangt president Zelensky van Oekraïne

Den Haag

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag 24 juni Volodymyr Zelensky, de president van Oekraïne, op Paleis Huis ten Bosch in audiëntie ontvangen. 'President Zelensky is in Nederland vanwege de NAVO-top die in Den Haag plaatsvindt', zo meldt de Rijksvoorlichtingsdiesnt (RvD) van het Koninklijk Huis dinsdag.