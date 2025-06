Koningin Máxima gastvrouw van partnerprogramma NAVO-top

Koningin Máxima en mevrouw Loes Meurs, partner van minister-president Schoof, ontvingen op woensdag 25 juni in Rotterdam partners van staatshoofden en regeringsleiders die de NAVO-top 2025 in Den Haag bijwonen. Dit meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RvD) van het Koninklijk Huis woensdag.

Rotterdam

Het partnerprogramma is een gebruikelijk onderdeel van een NAVO-top. Het biedt meereizende partners van staatshoofden en regeringsleiders een informatief programma parallel aan de top. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de gemeente Rotterdam gevraagd om het programma in de stad te organiseren.

Depot van Museum Boijmans Van Beuningen

Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam heette het gezelschap welkom bij het Depot van Museum Boijmans Van Beuningen. Vanwege een grootschalige renovatie is het museum gesloten. Het Depot is het eerste publiek toegankelijke kunstdepot ter wereld waar bezoekers een deel van de museumcollectie kunnen bekijken en geïnformeerd worden over het renovatieproces. Na een groepsfoto op het dak van het Depot, met rondom uitzicht op de skyline van Rotterdam, kreeg het gezelschap een rondleiding door het Depot. Onder begeleiding van algemeen directeur Ina Klaassen en directeur Collecties en Onderzoek Sandra Kisters is gekeken in enkele compartimenten waar de collectie bewaard wordt. Ook werd een bezoek gebracht aan de tentoonstelling ‘The stories we tell’, waar kunstenaar Susanna Inglada een toelichting gaf op haar werk.

Vlaggenschip Prinses Amalia

Aansluitend werd de stad vanaf het water bekeken. Met vlaggenschip Prinses Amalia, een schip van de Koninklijke Spido, werd gevaren langs een aantal bekende plekken en gebouwen zoals de Euromast, de Eemhaven, het ss Rotterdam en de skyline. Ook de Erasmusbrug, de Willemsbrug en De Hef waren onderdeel van de vaartocht.