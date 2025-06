Trump blij met akkoord NAVO-landen over verhoging defensie-uitgaven naar 5 procent

The Hague Pledge

Tijdens de NAVO-top in Den Haag plaatsten de regeringsleiders van alle 32 bondgenoten hun handtekening onder het akkoord. Dat draagt de naam The Hague Pledge.

Verhoging defensie-uitgaven

De verhoging met 5 procent is opgebouwd uit twee delen. Het grootste deel van 3,5 procent gaat om directe uitgaven voor Defensie zoals salarissen, wapens en munitie. De overige 1,5 procent is bedoeld voor zaken als kritieke infrastructuur, beveiliging van netwerken, innovatie en civiele paraatheid. Alle NAVO-partners hebben afgesproken in 2035 aan deze nieuwe eisen te voldoen.

2 procent

De NAVO-norm lag tot nu op 2 procent. Gezien de huidige geopolitieke situatie in de wereld, was dat niet langer genoeg. Minister Ruben Brekelmans spreekt van een historisch moment: "Vandaag hebben 32 bondgenoten gedaan wat nodig is om onze veiligheid te beschermen. Daarmee versterken we de afschrikkende werking van de NAVO en houden we onze vijanden op afstand. Al onze inspanningen zijn er juist op gericht om meer oorlog in Europa te voorkomen. Kortom: een historisch moment voor de toekomst van Nederland, Europa en de hele wereld."

Eis van Trump

De verhoging van de defensie-uitgaven was een belangrijke eis van de Amerikaanse president Trump die vindt dat de Europese landen en Canada tot op heden veel te weinig hebben bijgedragen aan de alliantie.