Jongen meegenomen op scooter, onder dreiging vuurwapen

Amsterdam

Onder dreiging van een vuurwapen tegen je wil worden meegenomen op een scooter en van je vrijheid worden beroofd. Dat overkomt een jongen dinsdagmiddag als hij op de Valentijnkade loopt in Amsterdam. Na een hele route door Oost te hebben afgelegd wordt de tiener in Park Frankendael in elkaar geslagen en beroofd. De recherche heeft de zaak in onderzoek en is dringend op zoek naar getuigen.