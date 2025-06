25 jaar cel geëist voor kille roofoverval met dodelijke afloop

Het Openbaar Ministerie eist 25 jaar gevangenisstraf tegen een 21-jarige man uit Maarssen. Hij wordt samen met twee medeverdachten verdacht van een dodelijke roofoverval op 4 december 2023. Het slachtoffer werd opgewacht in de parkeergarage onder zijn huis in Vinkeveen, daar werd de man neergestoken en beroofd. Het slachtoffer overleed kort daarna aan zijn verwondingen. De daders hadden het voorzien op zijn horloge, maar maakten slechts een sporttas buit.

Een 21-jarige man uit Almere en een 24-jarige man uit Rotterdam worden ook verdacht van een grote rol bij deze laffe overval. De man uit Almere heeft, volgens het OM, de overvaller vervoerd van en naar de plaats van het delict en hem het mes gegeven. Tegen hem eist het OM twaalf jaar cel. De man uit Rotterdam is, volgens het OM, de opdrachtgever van deze overval. Hij zocht via Snapchat naar uitvoerders en voorzag hen van de benodigde informatie. Hij zou veertien jaar celstraf moeten krijgen.

DNA op het mes

In het dossier zit veel bewijs tegen de drie verdachten. Dat bewijs bestaat onder andere uit chatgesprekken tussen de drie verdachten. Er zijn videobeelden van de vluchtauto, waarop de verdachten ook herkend worden. En de locatiegegevens van hun telefoons bevestigen hun aanwezigheid. Ook is het mes aangetroffen, met DNA van de verdachte en het slachtoffer. Uit onderzoek naar de verwoning blijkt dat het slachtoffer met kracht in zijn borst werd gestoken. Het lemmet van het mes was negentien centimeter lang en de steekwond was zeventien centimeter diep.

Geconfronteerd met dit bewijs hebben twee van de drie verdachten deels bekend, volgens het OM overigens alleen datgene wat al duidelijk uit het dossier bleek. Alleen de chauffeur heeft over de verdenkingen gezwegen of deze ontkend, maar ook tegen hem ligt er, volgens het OM, meer dan voldoende wettig en overtuigend bewijs. Zo is er naast een berg aan digitaal bewijs ook DNA van het slachtoffer in zijn auto gevonden.

Enorm verlies

De gevolgen van deze roofoverval zijn afschuwelijk. Het slachtoffer laat veel vrienden en familie achter, die verder moeten leven met dit enorme verlies. Ook zorgt deze gruwelijke daad voor veel gevoelens van angst en onveiligheid. Het doet beseffen dat er in ons land mensen zijn, die bereidt zijn om (dodelijk) geweld toe te passen om datgene af te pakken, waar anderen zelf hard voor gewerkt hebben.

Het slachtoffer in deze zaak heeft dit met de dood moeten bekopen. “Op onverhoedse en laffe wijze is hij in zijn eigen vertrouwde omgeving opgewacht en neergestoken”, vertelt de officier van justitie. “Achtergelaten in een koude parkeergarage zonder dat de daders zich ook maar een moment om hem bekommerd hebben. Uit het leven gerukt om zoiets triviaals als een ‘klokje’.”

Geen spijt of berouw

Bij het bepalen van de strafeis kijkt het OM onder andere naar de ernst van de feiten en naar de persoonlijke omstandigheden van de verdachten. Strafverzwarend weegt mee dat alle drie de verdachten zich alleen om zichzelf lijken te bekommeren. Het OM ziet niet dat de verdachten oprechte spijt hebben van hun daden of dat zij hun leven willen beteren.

De verdachte uit Maarssen blinkt daarbij in negatieve zin uit. Direct nadat hij hoorde dat het slachtoffer was overleden, ging hij op zoek naar nieuwe ‘hete jobs’. Daarnaast heeft de verdachte al een fors strafblad en wordt hij naast de roofoverval ook nog verdacht van een inbraak, vuurwapenbezit en een woningoverval op zijn eigen familie.

De verdachte werkt niet mee aan psychologisch onderzoek. “Maar uit alles volgt het beeld van een verdachte met een houding waaruit een hoge mate van kille berekening blijkt, één waarbij geen berouw, spijt of inzicht wordt gezien”, stelt de officier van justitie. “Een houding die doet vrezen voor het feit dat verdachte een volgende keer precies hetzelfde gaat doen.” Daarom wil het OM de samenleving zo lang mogelijk tegen deze verdachte beschermen en eist een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 25 jaar.

Medeplegen en uitlokken

Tegen de 21-jarige man uit Almere eist het OM een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van twaalf jaar, voor het medeplegen van diefstal met geweld, met de dood tot gevolg. Tegen de 24-jarige man uit Rotterdam eist het OM een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van veertien jaar, voor het medeplegen van uitlokken van diefstal met geweld, met de dood tot gevolg. En deelname aan een criminele organisatie.

Wanneer de rechtbank uitspraak doet is nog onbekend.