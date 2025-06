Landmacht verwelkomt nieuwe artillerie-eenheden

Dinsdag 1 juli is er op de Legerplaats bij Oldebroek een bijzonder appėl. De Koninklijke Landmacht markeert hiermee de heroprichting van een tweede artillerieafdeling. Dat gaat gepaard met de inbedding van een sensorpeloton en een batterij raketartillerie. Defensie versterkt hiermee de vuurkracht voor operaties op het land. De heroprichting is een resultaat uit de Voorjaarsnota 2022.

De officiële oprichting van eenheden vormen belangrijke mijlpalen. De heroprichting van 11 Afdeling Rijdende Artillerie is zowel organisatorisch als historisch een hoogtepunt.

Onafhankelijk inzetbaar

De Luchtmobiele Brigade beschikt sinds afgelopen april weer zelf over ‘zware mortieren’. Met de (her)oprichting van een tweede artillerieafdeling kunnen ook beide andere gevechtsbrigades weer over eigen ‘vuursteun’ beschikken. Zo zijn de brigades in staat tijdens een grootschalig conflict gelijktijdig op te treden.

Historische eenheid

In 1793 is de Rijdende Artillerie opgericht om de cavalerie te paard te voorzien van vuursteun op het slagveld. In de beginjaren vocht de eenheid tegen Engelsen, Russen en Duitsers. Na de Tweede Wereldoorlog zag de landmacht binnen de nieuwe organisatie geen plek voor de rijdende artillerie. Maar begin jaren ’60 werd 11 Afdeling Rijdende Artillerie (11Afdra) opgericht, waarin ook de tradities van ‘de Gele Rijders’ werden belegd.

11Afdra voerde onder meer missies uit in Kosovo, Bosnië en Afghanistan. Onder druk van bezuinigingen werd de afdeling in 2013 opgeheven. Met de heroprichting kunnen naam en tradities weer bij een afdeling worden belegd.

Als gevolg van de toenemende geopolitieke spanning investeert Nederland sinds enkele jaren stevig in de krijgsmacht. Uitbreidingen van personeel, materieel, voorraden en infrastructuur vinden nu volop plaats.