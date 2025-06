Medewerker supermarkt lost explosiezaak op

Met criminele conflicten hadden de bewoners niets te maken. Toch ging in oktober een zware bom af bij een huis in Rijnsaterwoude. Dankzij een oplettende supermarktmedewerker konden snel verdachten worden aangehouden.

Op 11 oktober 2024 was een flinke explosie bij een woning in Rijnsaterwoude. De bewoners waren op dat moment gelukkig niet thuis, de schade aan de voordeur en gevel van het huis was wel aanzienlijk. Er waren camerabeelden van twee verdachten, in het zwart gekleed, die iets bij de voordeur plaatsen.

Een medewerker van een supermarkt tipte de politie dat kort voor de explosie twee jongens een fles lampenolie hadden gekocht. Ze stonden duidelijk op beeld en één van hen werd daarop herkend, die plaatste 45 minuten later samen met iemand het explosief bij de deur.

Tussenpersoon

De andere man in de supermarkt kan via de pinbetaling worden geïdentificeerd. Hij voert in de dagen erna telefoongesprekken waarin het gaat over "pap ophalen" (geld voor een klus ophalen) en "de plek waar wij die appeltje hebben laten afgaan bij de deur" (een appeltje is een granaat of explosief).

Uiteindelijk weet de politie vier verdachten te identificeren die samen de aanslag hebben gepleegd. Ook weten ze een 'broker', een tussenpersoon, op te sporen die de verdachten heeft aangestuurd. Deze week stonden vier verdachten voor de rechter: drie uitvoerders en de tussenpersoon. Een minderjarige uitvoerder moet later voor de kinderrechter verschijnen.

Geen benul

Aanleiding voor de explosie was de diefstal in het criminele circuit van 1400 kilo cocaïne. Een deel daarvan was opgeslagen in de loods van een Alphense ondernemer, waar het ook weer werd gestolen. De verdachten hadden van dit alles geen enkel benul en waren alleen maar voor een karretje gespannen. "Ze waren zonder na te denken bereid hiertoe over te gaan," zei de officier van justitie op zitting.

Het opmerkelijke is dat ook de slachtoffers geen benul hadden. Het ging om familie van de Alphense ondernemer bij wie de drugs waren opgeslagen en gestolen. "Er was die middag ook al geprobeerd het explosief bij een familielid van een van zijn werknemers neer te leggen. Toen die thuis bleek, reden ze door naar een volgende. En daarmee lijkt iedereen slachtoffer te kunnen worden van dit soort buitenproportioneel geweld."

Strafeisen

Het Openbaar Ministerie eiste tegen de broker, een 24-jarige man uit Amsterdam, 42 maanden cel.

Tegen een 20-jarige Amsterdammer, die volgens het Openbaar Ministerie de leiding had tijdens de actie, werd 30 maanden waarvan 6 voorwaardelijk geëist. Een 24-jarige Amsterdammer die het explosief neerlegde hoorde 36 maanden tegen zich eisen. De 17-jarige jongen met wie hij dat samen deed, moet later voor de kinderrechter komen.

Een 24-jarige man uit Den Haag was de chauffeur en wist waarschijnlijk pas onderweg wat zijn medeverdachten gingen doen. Het Openbaar Ministerie ziet hem niet als medepleger maar als medeplichtige, en eiste tegen hem 307 dagen gevangenisstraf waarvan 180 voorwaardelijk en een werkstraf van 240 uur.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.