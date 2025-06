België en Nederland schenken Oekraïne eerste mijnenjagers

De Belgische mijnenjager BNS Narcis en de Nederlandse Zr.Ms. Vlaardingen zijn recent overgedragen aan Oekraïne. Dat gebeurde tijdens een ceremonie op de Belgische marinebasis Zeebrugge. Hier wordt nu pas over gecommuniceerd vanwege operationele veiligheidsoverwegingen. “De mijnenjagers gaan een volgend hoofdstuk in, onder een nieuwe vlag, met een nieuwe missie”, zei minister Ruben Brekelmans.

Oekraïense stad Melitopol

Zr.Ms. Vlaardingen draagt vanaf nu de naam van de Oekraïense stad Melitopol. Eind 2025 wordt Zr.Ms. Makkum overgedragen. Dat schip wordt vernoemd naar de Oekraïense stad Henichesk. Beide Oekraïense steden zijn op dit moment illegaal bezet door de Russische agressor. Minister Brekelmans sprak tijdens de ceremonie over de schenking en het uiteindelijke doel ervan: “Een toekomst waarin de Zwarte Zee open en vrij is, en de Oekraïense steden niet langer bezet zijn.”

Training

De donatie is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen Oekraïne, België en Nederland. Vóór de overdracht van de eerste 2 schepen heeft de nieuwe Oekraïense bemanning al hard getraind. De militairen kregen daar ondersteuning bij van Belgische en Nederlandse trainers, technici en onderhoudsteams.

Levensader van de Oekraïense economie

“De grote havens van Odessa en de scheepvaartroutes in de Zwarte Zee vormen de levensader van de Oekraïense economie”, aldus Brekelmans. “En die wordt voortdurend bedreigd. Oekraïne wint de oorlog op zee misschien niet, maar het land kan de oorlog daar wel degelijk verliezen. We kunnen dat simpelweg niet laten gebeuren. Daarom is het zo belangrijk voor de maritieme veiligheid en vrije doorvaart dat Oekraïne gebruik kan maken van de mijnenjagers.”