Twee aangiften rond Ajax – Maccabi Tel Aviv geseponeerd nadat beelden GVB waren overschreven

Afgelopen periode is in de (sociale) media veel aandacht geweest voor het feit dat twee aangiften betreffende ongeregeldheden in de Amsterdamse metro rond de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv in november 2024 wegens gebrek aan bewijs zijn geseponeerd. 'Het feit dat camerabeelden van GVB waren overschreven op het moment van de aanvraag speelde daarbij een rol', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

Aanzetten tot discriminatie

Eén aangifte ziet op het aanzetten tot discriminatie en bedreigingen door twee Maccabi Tel Aviv supporters in de richting van twee gesluierde vrouwen op 6 november rond 21.30 uur in metro 51 of metro 54. De andere aangifte betreft het aanzetten tot discriminatie en mishandeling van een vrouw op het metrostation Centraal op 7 november rond 18 uur. Beide aangiften werden op 14 november gedaan.

Beelden overschreven

De politie heeft direct na het bekend worden van de aangiften getracht beeld- en geluidsmateriaal van de betreffende metro’s en de metroperrons veilig te stellen. Echter, de betreffende beelden bleken toen in verband met de beperkte bewaartermijn al overschreven. Ook registreren camera’s van GVB bij en in de metro uitsluitend beeld, en géén geluid.

Aangiftne geseponeerd door OM

Door het ontbreken van beeld- en geluidsmateriaal en andere concrete identificerende gegevens is het niet mogelijk gebleken tot een verdenking van specifieke personen te komen. Daarom zijn de aangiften wegens gebrek aan bewijs geseponeerd.

Concrete verdenking

In diverse media wordt de vraag gesteld waarom het Openbaar Ministerie (OM) na de vele ongeregeldheden begin november niet alle instanties met camera’s heeft verzocht de betreffende beelden te bewaren. Het OM kan echter slechts beelden vorderen als er sprake is van een concrete verdenking van een gepleegd strafbaar feit. Die verdenking bestond dus mogelijk op het moment van de aangiften op 14 november maar toen waren de betreffende beelden al overschreven. Zonder een concrete verdenking kan het OM niet aan GVB of aan andere instanties het verzoek doen om beelden langer te bewaren dan de geldende bewaartermijn.