Zeer warme junimaand was ook zonnig en iets te droog

Juni 2025 gaat de boeken in als de op één na warmste junimaand sinds het begin van de metingen, met een gemiddelde temperatuur van 18,3 graden tegen 16,5 graden normaal. 'Daarnaast was het zeer zonnig met 275 zonuren tegen 225 zonuren normaal en iets droger met 61 mm neerslag ten opzichte van 66 mm gemiddeld', zo meldt Weeronline zaterdag.

Alleen in 2023 was het nog warmer

Vooral de temperatuur was deze maand opvallend. Met een verwacht gemiddelde van 18,3 graden in De Bilt eindigt juni 2025 op de tweede plaats sinds het begin van de metingen in 1901. Alleen juni 2023 was nog warmer, met een record-gemiddelde van 19,4 graden.

Maastricht

Vooral landinwaarts steeg de temperatuur vaak naar zomerse waarden. In Maastricht komt het aantal zomerse dagen waarschijnlijk uit op 14 en maar liefst 7 dagen werd zelfs de tropische grens van 30 graden doorbroken. Dat is net geen record, want in juni 1976 kwam het in Maastricht tot 8 tropische dagen.