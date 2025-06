Stichting krijgt boete van 17.500 euro voor ongeval met zwaar lichamelijk letsel op een basisschool

Houtrot in speeltoestel

In september 2021 is een door houtrot afgebroken boomstam van een speeltoestel op een leerling van de school terecht gekomen, die daardoor gewond raakte. Het OM is van oordeel dat sprake is van zwaar lichamelijk letsel door schuld. Ook was het speeltoestel niet gecertificeerd en werd er geen actie ondernomen na de constatering van houtrot in het speeltoestel. De stichting heeft hiermee in strijd gehandeld met het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.

Grenenhout ongeschikt

Op de bewuste dag was het slachtoffer samen met andere leerlingen tijdens schooltijd aan het spelen op het speeltoestel. Dit speeltoestel was enkele jaren daarvoor op het schoolplein geplaatst. Het speeltoestel was echter niet gecertificeerd, waardoor niet is geconstateerd dat het speeltoestel van grenenhout was gemaakt. Grenenhout is niet geschikt voor gebruik in een speeltoestel dat in contact staat met de grond. Het hout is gaan rotten, waarna het is afgebroken toen er kinderen op speelden.

Zwaar lichamelijk letsel leerling

De school ondernam geen actie toen deze houtrot eerder werd geconstateerd tijdens een jaarlijks keuringsonderhoud van het speeltoestel. De leerling heeft aan het ongeval zwaar lichamelijk letsel overgehouden. De stichting heeft aangegeven lering te hebben getrokken uit het ongeval en heeft het proces rondom certificering, de keuring en het onderhoud van speeltoestellen aangepast. Het OM vindt een strafbeschikking van 17.500 euro in deze zaak een passende straf.

Belang certificering en onderhouden van speeltoestellen

De certificering van speeltoestellen en de juiste opvolging van keuringsrapporten is belangrijk. Speeltoestellen worden immers veelal gebruikt door jonge kinderen, die tijdens het spelen geen rekening houden met de veiligheid van een speeltoestel. Dat kan ook niet van hen worden verwacht. Keuring en onderhoud vergroten de veiligheid van het gebruik van die toestellen. Blijft dit achterwege, dan kan dit leiden tot ongelukken waarvan de gevolgen ingrijpend kunnen zijn.