Zaterdag Nederlandse Veteranendag, dit jaar zonder defilé vanwege politie-inzet NAVO-top

21e editie zonder defilé

Deze 21ste editie is dus zonder defilé door de Haagse binnenstad omdat vanwege de eerder NAVO-top er niet genoeg politiemensen beschikbaar zijn en daardoor anders dan normaal. Toch zullen ook nu oude en jonge maten elkaar weer omarmen. Oude herinneringen over operaties in landen waar ze namens Nederland dienden, komen weer boven.

Malieveld

Het Malieveld is naar verwachting een en al gezelligheid. Het terrein staat vol militaire voertuigen van vroeger en nu. Er is muziek, eten, drinken en veel zon. Zelfs koning Willem-Alexander vervoegt zich te midden van de actief dienende en oud-militairen.

Blijk van waardering

'Veteranendag is bedoeld als blijk van waardering voor de meer dan 100.000 Nederlandse veteranen. Zij hebben zich ingezet in dienst van de vrede, sinds de Tweede Wereldoorlog tot nu. Het doel van het evenement is de maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen te vergroten. Iedereen is welkom', aldus het ministerie.