EVA-team spoort 26 veroordeelden op die gezamenlijk bijna 30 jaar celstraf moeten uitzitten

Van de straat gehaald

'Het team trof de meeste personen aan in hun woning, bij familie of in de woning van hun vriendin. Enkelen werden aangehouden in of bij hun auto toen zij op het punt stonden weg te rijden. Eén persoon werd op een perron van het station aangehouden toen hij onderweg was naar zijn werk. Een ander persoon werd in Bodegraven aangehouden toen hij van het zonnetje stond te genieten in zijn pauze', aldus de politie.

Diverse strafbare feiten

De veroordeelden werden gezocht voor overtreding van de Opiumwet, openlijke geweldpleging, computervredebreuk, deelname aan een criminele organisatie, zware mishandeling, witwassen, diefstal (met geweld) en vernieling. Zo werd een 54-jarige man in zijn auto in Rijswijk aangehouden. Hij moet nog 1318 dagen gevangenisstraf uitzitten vanwege witwassen en deelneming aan een criminele organisatie.

Aanhouding in het Noorden

Een 44-jarige man werd in verband met meerdere inbraken door een buitenlandse rechtbank gezocht. Hij was veroordeeld tot 2 jaar en 315 dagen gevangenisstraf. Hij is uiteindelijk aangehouden in zijn woning in Delft. Een man van 63 jaar moest nog een schadevergoeding van €16.654,08 voor oplichting betalen. Hij is uiteindelijk in Groningen aangehouden toen hij naar zijn auto liep.