Rechter verbiedt staking grondpersoneel KLM

Kort na NAVO-top

Vakbonden CNV en FNV hadden een 24-uursstaking aangekondigd. KLM en Schiphol vroegen in kort geding de rechter die staking te verbieden. Schiphol heeft naar het oordeel van de kortgedingrechter voldoende aannemelijk gemaakt dat de staking tot onaanvaardbare veiligheidsrisico's zou leiden, met name zo kort na de NAVO-top. Er zouden onvoldoende opstelplaatsen zijn voor aankomende vliegtuigen, er ontstaat een grote hoeveelheid wachtende passagiers in de vliegtuigen en de terminals, en er stranden veel transferpassagiers in het douanegebied. Ook speelt mee dat de marechaussee heeft aangegeven dat zij zich als gevolg van de NAVO-top niet voldoende kan voorbereiden op de gevolgen van deze staking.