Premier Schoof looft veteranen: “Jullie bouwden aan een betere wereld”

Nederland bedankte vandaag de ruim 100.000 Nederlanders die zich in dienst van vrede en veiligheid, waar dan ook ter wereld, hebben ingezet. Dat gebeurde tijdens Veteranendag in Den Haag. Het was de 21e editie van het evenement.

'Flinke taak'

De aftrap vond plaats in de Koninklijke Schouwburg. Enkele veteranen vertelden er hun persoonlijke verhaal. Minister-president Dick Schoof noemde het ‘een flinke taak’ om met elkaar de vrede en veiligheid te bewaken. “Om te vertrekken naar een land dat niet het jouwe is. Voor een conflict dat niet het jouwe is. Voor de vrijheid van mensen die je zonder tolk vaak niet eens kunt verstaan.”

Het verschil maken

De vrede die we in Nederland kennen, is afhankelijk van de vrede elders. “Conflicten, belangen en landen zijn met elkaar verweven. Dat weten jullie zelf ook heel goed”, zei Schoof. “Maar om dan op een dag dat uniform aan te trekken. Afscheid te nemen van je geliefde, je kinderen, je ouders en daadwerkelijk in een vliegtuig te stappen: dat is toch echt een ander verhaal.” Hij benadrukte: “Jullie werk deed ertoe. Jullie maakten het verschil. Jullie hebben daadwerkelijk gebouwd aan een betere wereld. Voor mensen ver weg. Voor mensen op een dag rijden hier vandaan. En ook voor de mensen in ons eigen land, die dat vaak waarschijnlijk niet eens zullen weten. Ook namens hen zeg ik: heel veel dank.”

Royaal bezoek

Vanwege de NAVO-Top van afgelopen week, was er geen defilé in de Haagse binnenstad. Wel stond het Malieveld bol van de festiviteiten. Zo was er een spectaculaire parajump, waren er oude én nieuwe militaire voertuigen te zien en was er muziek voor elke smaak op diverse podia. De dag kende daarbij een royaal tintje. Koning Willem-Alexander sprak met vele veteranen op het Malieveld. Minister van Defensie Ruben Brekelmans deed hetzelfde.

Erkenning en waardering

Nederlandse Veteranendag is een eerbetoon aan alle veteranen die zich van de Tweede Wereldoorlog tot en met de missies van nu hebben ingezet. Het doel is om maatschappelijke erkenning en waardering voor veteranen te bevorderen. De dag is ingesteld door de regering en wordt georganiseerd door het Nationaal Comité Veteranendag, met ondersteuning van het ministerie van Defensie, maatschappelijke partners en het Nederlands Veteraneninstituut.