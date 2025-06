Schoten gelost in Westerpark, politie op zoek naar een verdachte

Zaterdagavond klonken er rond 18.30 uur schoten in het Westerpark dat op dat moment vol zat met mensen. 'Wonder boven wonder raakt er niemand gewond. De politie is direct een onderzoek gestart en op zoek naar in ieder geval één verdachte', zo meldt de politie zaterdagavond.

Meldingen schoten

Het is even voor half zeven als er bij de meldkamer meerdere oproepen van mensen binnenkomen vanuit het Westerpark, het Nassauplein en de Zaanstraat. Aanwezigen horen meerdere schoten en zien een man met een vuurwapen wegrennen in de richting van de Spaarndammerstraat.

Grote zoekactie naar verdachte

Toegesnelde agenten starten direct een grote zoekactie naar de verdachte. Het signalement van de verdachte: een man met een licht getinte huidskleur. Hij draagt een zwarte lange trainingsbroek, een wit shirt en mogelijk een zwart petje.

Deel Westerpark afgezet

Een deel van het park wordt afgezet. De Forensische Opsporing zoekt naar sporen. In totaal worden er vijf hulzen op straat aangetroffen.

Getuigenoproep

'Heeft u iets gezien of gehoord? Of weet u wie de verdachte is? Neem dan direct contact op met de politie via 112. Het mag ook anoniem via 0800-7000', aldus de politie.