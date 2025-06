Man (64) aangehouden na steekincident Grote Markt Groningen

Bij een steekincident aan de Grote Markt in Groningen raakte zaterdagmiddag één persoon lichtgewond. 'Kort daarop kon een 64-jarige man uit Groningen worden aangehouden. We doen onderzoek naar de toedracht van het incident', zo meldt de politie zondag.

Melding conflict

Rond 15:40 uur ontving de politie gisteren een melding van een conflict aan de Grote Markt in Groningen. 'Daarbij zou mogelijk iemand met een mes gezien zijn. Agenten gingen direct ter plaatse en startte een onderzoek in de omgeving. Een 46-jarige man uit Hoogezand werd nabij de Nieuwe Sint Jansstraat aangetroffen met lichte verwondingen, mogelijk afkomstig van een steekincident', aldus de politie. Hij is voor zijn verwondingen behandeld in het ziekenhuis.

Aanhouding

Een 64-jarige man uit Groningen is kort daarop aangehouden nabij de Vismarkt. Hij zit vast en zal worden verhoord over zijn betrokkenheid bij het incident. De politie doet onderzoek naar het incident en de precieze toedracht.